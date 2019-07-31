İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Piazza kültür sanat akademisi başlıyor

Çocuk, Kültür ve Sanat Atölyesi ile Samsunlu çocuklara Ağustos ayı boyunca devam edecek etkinlik programı hazırlandı.


Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle Samsun'un sosyal yaşantısına renk katan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ağustos ayında düzenleneceği Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi ile çocuklar için dolu bir programa imza atıyor. Çocuklar atölye çalışmalarında, taç tasarımından, toka, uçurtma, rüzgar gülü, şapka tasarımına; seramik boyamadan, maske, tişört, ahşap ve çanta boyamaya, dalgalı kokoru kağıdından, rengarenk şönil tellere, ilginç tasarımlar yapmak için şekillendirilmiş quilling kağıdına kadar birbirinden farklı materyallerle ve temalarla rengarenk bir Ağustos ayı geçirecek.


Kendileri için hazırlanan özel etkinlik alanında; el becerilerini geliştirip, hayal dünyalarını zenginleştirecek olan çocuklar, hem eğlenip hem de öğrenecekler. Piazza'nın huzurlu, ferah ve güvenli ortamında, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde keyifle vakit geçirirken ebeveynler de gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecek.


Ağustos ayının her günü için ayrı bir temayla çocuklara keyifli bir yaz programı armağan etmeye hazırlanan Piazza'nın Çocuk Kültür ve Sanat Atölyesi, etkinlik programı şu şekilde:


1 Ağustos Perşembe: Rölyef Atölyesi


2 Ağustos Cuma : Şönil Tel İle Tasarım


3 Ağustos Cumartesi: Ahşap Boyama Atölyesi


4 Ağustos Pazar: Kil Atölyesi


5 Ağustos Pazartesi: Taç Tasarım Atölyesi


6 Ağustos Salı: Keçeden Cüzdan Atölyesi


7 Ağustos Çarşamba: Ahşap Magnet Tasarımı Atölyesi


9 Ağustos Cuma: Kokoru Atölyesi


10 Ağustos Cumartesi: Takı Tasarım Atölyesi


11 Ağustos Pazar: Seramik Boyama Atölyesi


12 Ağustos Pazartesi: Kalem Kutusu Boyama Atölyesi


13 Ağustos Salı: Baskı Teknikleri Atölyesi


14 Ağustos Çarşamba: Çiçekli Toka Tasarımı


15 Ağustos Perşembe: Uçurtma Tasarımı


16 Ağustos Perşembe: Uçurtma Tasarımı Atölyesi


17 Ağustos Cumartesi: Ahşap Boyama Atölyesi


18 Ağustos Pazar: İplerle Tasarım Atölyesi


19 Ağustos Pazartesi: Keçeden Kitap Ayracı Tasarımı


20 Ağustos Salı: Düğmelerle Tasarım Atölyesi


21 Ağustos Çarşamba: Quilling Atölyesi


22 Ağustos Perşembe: Rüzgar Gülü Tasarımı


23 Ağustos Cuma: Kolaj ve Resim Atölyesi


24 Ağustos Cumartesi: Çim Adam Tasarım Atölyesi


25 Ağustos Pazar: Şapka Tasarım Atölyesi


26 Ağustos Pazartesi: Moda Tasarım Atölyesi


27 Ağustos Salı: Bakliyat İle Tasarım Atölyesi


28 Ağustos Çarşamba: Maske Boyama Atölyesi


29 Ağustos Perşembe: Kirigami Atölyesi


30 Ağustos Cuma: Tişört Boyama Atölyesi


31 Ağustos Cumartesi: Türk Bayrağı Tasarımı Atölyesi


Çocuk Kültür ve Sanat Atölyesi, 1-31 Ağustos tarihlerinde, her gün 14.00-15.00-16.00 saatleri arasında 3 seans olarak düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.