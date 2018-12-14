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Piazza'da Dev Mandala Boyama Etkinliği

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, hafta sonunda rengarenk bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor.

Minik ziyaretçilere özel “Mandala Boyama Etkinliği” ne katılacak minik ellerin büyük yetenekleri 2019 Piazza masa takvimini renklendirecek.


Ziyaretçilerine ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasıyla bol seçenekli alışveriş imkanı sunmanın yanı sıra düzenlediği etkinliklerle çekim merkezi olan Samsun Piazza'da, 15 Aralık Cumartesi ve 16 Aralık Pazar günü düzenlenecek “Dev Mandala Boyama”' etkinliği unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.


Etkinlik, AVM'nin ortak kullanım alanında, iki gün boyunca saat 14.00 ile 18.00 arasında, 30'ar dakikalık seanslar halinde gerçekleştirilecek. 4-12 yaş grubu ziyaretçilere açık olacak etkinliğe katılım için Piazza Club üyelik formunu doldurmak yeterli olacak.


Minik ziyaretçilerin yapacakları rengarenk boyamalar, Piazza'nın 2019 masa takviminde isimleriyle birlikte yer alacak. Minik ellerin büyük yetenekleriyle hazırlanacak 2019 masa takvimi, daha sonra ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

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