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Piazza'da “engelleri aşma” vakti

Engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla her yıl 3 Aralık’ta kutlanan “Dünya Engelliler Günü”nde, Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Engelli bireylerin sorunlarına dikkati çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla her yıl 3 Aralık'ta kutlanan “Dünya Engelliler Günü”nde, Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Özel Sporcular ve Engelliler İl Spor Merkezi işbirliğindeki etkinliklerde, bedensel, görme ve işitme gibi çeşitli engeli bulunan bireyler, Piazza'da bir araya gelecekler.


AVM'nin zemin katındaki etkinlikler, saygı duruşu ve işaret diline de çevrilecek İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Protokol üyeleri, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmalarında, engelli bireylere mesajlarını iletecekler.


“Ceddin Deden Neslin Baban” sözleriyle başlayan coşku dolu marş eşliğinde AVM içinde, ellerinde şanlı Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yapacak olan engelli bireyler, kendilerini izleyen ziyaretçileri selamlayacaklar.


Tekerlekli sandalye zeybek ekibinin gösterileriyle devam edecek etkinliklerde, 19 Mayıs İşitme Engelli Okulu öğrencileri vals ve lirik dans gösterileri yapacak.


Engelli bireylerin, engellerini nasıl aştıklarını gözler önüne serecekleri etkinlikler, sportif yarışmalarla sona erecek.

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