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Pidecide uyuşturucu satışına 2 gözaltı

Samsun’da bir pide salonunda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Samsun'da bir pide salonunda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.


Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir pide salonunda irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edilen C.O. ve Ü.D. isimli şahıslar ile temas kuran 1 kullanıcı şahıs tespit edildi. Soruşturma devamında C.O. ve Ü.D.'nin iş yerinde yapılan aramada 529 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Gözaltına alınan C.O. ve Ü.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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