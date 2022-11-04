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Pikabın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde pikabın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde pikabın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Bahçeler Mahallesi Erbülfezl Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanedan Sokak'a dönüş yapan M.D.'nin kullandığı 55 JA 043 plakalı pikap, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 55 JN 926 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pikap sürücüsü M.D., gözüne güneş geldiği için motosikleti göremediğini söyledi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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