Piri Reis Gemisi Samsun'dan ayrıldı

19 Mayıs 1919'un 100. yılında Türkiye genelinden ve 10 farklı ülkeden gençleri İstanbul'dan Samsun'a getiren Piri Reis Üniversitesi Gemisi, tekrar İstanbul'a dönmek için Samsun Limanı'ndan ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışlarının 100. yılı nedeniyle Piri Reis Üniversitesi Gemisi, 17 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a tarihi bir yolculuk yaptı. Yüz yıl sonra aynı rotada yapılan yolculukta gemi 81 ilden ve 10 farklı ülkeden 182 genç 15 milli sporcuyla Samsun'da gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamalarına getirdi. Gemi dün Samsun Limanı'na demir attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 19 Mayıs kutlamalarına katılan gençler bugün aynı gemi ile Samsun Limanı'ndan İstanbul'a dönmek üzere çıkış yaptı.