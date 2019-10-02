Pirinç ve obezitenin şaşırtıcı ilişkisi

Gonca Aylin Tuhta, Japonya'da yapılan bir araştırmada temel gıda olarak pilav yiyen u¨lkelerde obezite oranının du¨s¸u¨k oldugˆu ve pirinç yemenin kilo alımına kars¸ı koruma sağladığı sonucunun ortaya çıktığını açıkladı.

Büyük Anadolu Hastanelerinden Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, Batı du¨nyasında obezitenin arttığına dikkat çekti, Japonya'nın Kyoto kentindeki Doshisha Kadın Liberal Sanatlar Koleji'nin pirinç ve obezite arasındaki değerlendirme verileri açıkladı. Bazı u¨lkelerin obezite ile aynı zorlukla kars¸ı kars¸ıya olmadığını belirten Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta, “Hastalık Kontrol ve O¨nleme Merkezlerine (CDC) go¨re, ABD'de yas¸ayan kis¸ilerin yüzde 39,8'i obeziteye sahip ancak Japonya'da, rakam sadece yüzde 4,3, Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨ (WHO) Banglades¸ Lao, Kamboc¸ya, Vietnam ve Endonezya gibi u¨lkeler; yu¨ksek pirinc¸ tu¨ketim ve sagˆlık harcamaların du¨s¸u¨k, obezitenin du¨s¸u¨k oldugˆu u¨lkelerde bas¸ı c¸ekerken, Fransa, I·ngiltere, ABD, I·spanya, Kanada, Avustralya pirinc¸ tu¨ketiminin du¨s¸u¨k ama sagˆlık harcamalarının, obezitenin fazla oldugˆu u¨lkeler sıralamasında o¨n sıralarda yer alıyor” dedi.

Koruma sağlıyor

Japonya'nın Kyoto kentindeki Doshisha Kadın Liberal Sanatlar Kolejinden aras¸tırmacılar, 130'dan fazla u¨lkeden veri kullanan bir c¸alıs¸mada daha fazla pirinc¸ yemenin obeziteye kars¸ı koruma sagˆlayabilecegˆi sonucuna vardığını söyleyen Gonca Aylin Tuhta, “Kısa su¨re o¨nce bulgularını Avrupa, I·ngiltere'deki Glasgow'daki Avrupa Obezite Kongresinde (ECO2019) sundu. Sonuc¸lara go¨re, gu¨nde bir fincan pirincin yalnızca do¨rtte birinin artmasının (kis¸i bas¸ına 50 g), ku¨resel obeziteyi yüzde 1 oranında azaltabilecegˆini tahmin ediyorlar. Bu 650 milyondan 643,5 milyon yetis¸kine kadar bir degˆis¸ime es¸ittir. Temel gıda olarak, pilav yiyen u¨lkelerde obezite oranının du¨s¸u¨k oldugˆunu go¨steriyor. Pirinci yemek kilo alımına kars¸ı koruma sagˆlıyor gibi go¨ru¨nu¨yor. Tahıllarda bulunan lif, besin maddeleri ve bitki biles¸iklerinin dolgunluk hissini arttırması ve as¸ırı yemeyi engelledigˆi du¨s¸u¨nu¨lu¨yor. Bu gibi c¸alıs¸maların sonuc¸ları; beslenme konusunda temeli sagˆlam olmayan kanaatlerin oldugˆunu kanıtlamıs¸ oluyor” diye konuştu.