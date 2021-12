Polikistik over sendromu olanlara 'şeker' uyarısı

Polikistik over sendromu hastalığının belirtilerinin adet düzensizliği, kilo artışı, tüylenme, insülin direnci, sivilce (akne), erkek tipi kellik ve infertilite olduğunu ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi diyetisyeni Hilal Yazıcı, bu hastalığın tanısı konulan kişilerin şeker ve şeker içeren besinleri tüketmemesi gerektiğini söyledi. Hilal Yazıcı, beyaz un, pirinç gibi glisemik indeksi yüksek besinler yerine tam tahıllar, bulgur, kuru baklagiller gibi lif zengini kompleks karbonhidratlardan ölçülü tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Zengin lifli yiyeceklerle beslenin

Hastalara çeşitlilik sağlayacakları salatalara öğünlerinde yer vermeyi öneren Hilal Yazıcı, ayrıca şunları söyledi:

“Her gün bir tabak pişmiş sebze yemeği tüketin. Şeker oranı düşük meyvelerden günde 2-3 adet kabuklu olarak tüketin. Omega-3'ten zengin beslenin. Haftada en az 1-2 gün balık tüketin. Balığı kızartmayın. Bitkisel Omega-3 kaynağı olan ceviz, keten tohumu gibi besinleri beslenmenize dâhil edin. Her gün 1 yumurta tüketin ancak kızartmayın. Tereyağ, iç yağ, kuyruk yağ yerine bitkisel yağlar olan zeytinyağ, fındık yağı, ceviz yağı kullanın. Vitamin - mineral değerlerinizi kontrol edin. C, E vitaminleri, beta karoten, çinko, bakır, selenyum, koenzim Q10 (ubikinon), folik asit destekleri polikistik over sendromu üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Aroma verici hazır çeşnileri yemeklerinizde kullanmayın. Zirai ilaç riskinden dolayı besinler güzelce yıkanmalıdır. Düşük glisemik indeksli beslenme, zengin lifli, düşük doymuş yağ asitli, bitki bazlı protein artışı, balık ve Omega 3 zengini beslenme uygulanmalı, gerektiğinde hekim kontrolünde C, E vitaminleri, beta karoten, çinko, bakır, selenyum, koenzim Q10, folik asit desteği alınmalıdır.”