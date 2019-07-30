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Polis memuru, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Samsun’da polis memuru olan bir kişi ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Samsun'da polis memuru olan bir kişi ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor.


Samsun'un Atakum ilçesindeki Recep Tokur Polis Merkezinde görev yapan 19 yıllık polis memuru Osman Taşdemir, ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Çorumlu olan polis memuru Osman Taşdemir polis merkezinde sivil olarak görev yaptığı için gittiği her yerde vatandaşlar kendisine sanatçı Mustafa Yıldızdoğan zannediyor.


Polis memuru Osman Taşdemir, "Gittiğim bir ilde insanlar bana çok büyük ilgi gösterdi. Ben de buraya gelen yabancılara iyi davranıyorlar diye düşündüm. Ancak konser ne zaman diye sorduklarında polis memuru olduğumu söyledim" dedi.

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