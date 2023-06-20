Polis merkezi ekipleri 3 ayrı kişiyi uyuşturucuyla yakaladı

Samsun'da devriye gezen polis merkezi ekipleri durumlarından şüphe edilen 3 ayrı kişiyi uyuşturucuyla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadim ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan önleyici hizmetler kapsamında devriye gezerken şüphe üzerine A.H. isimli şahısın üst aramasında 0,99 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi.

Çatalarmut Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen İ.Y. isimli şahısın üst yoklamasında 1,24 gram metamfetamin elde eden polis ekipleri, Hastane Mahallesi'nde yine durumundan şüphelenilen H.Y. isimli şahısın üst yoklamasında ise 0,42 gram metamfetamin, 2,47 esrar maddesi ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.