Polis müdüründen alkışlanacak hareket

Samsun'da bir ilçe emniyet müdürü kendisini ziyarete gelen anaokulu öğrencileri ile makamında yere oturup onlara kitap okudu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir anaokulunun öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü Harun Kökduman'ı makamında ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Harun Kökduman çocuklarla yakından ilgilendi. Makam odasında çocuklarla birlikte yere oturan Emniyet Müdürü Kökduman, onlara kitap okuyup gönüllerinde taht kurdu. Öğrenciler polis müdürü ile eğlenceli dakikalar geçirdi.