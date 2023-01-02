Polis şüpheli araçtan 2 bin 744 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Samsun'da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 2 bin 755 adet sentetik ecza ele geçirdi. Yaya olarak kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Ceddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yapmak istedi. Durdurulan aracı terk eden E.K.(27) yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamacca sonucu yakalanan E.K. gözaltına alındı. Aracın ön koltuk altında poşet içinde 2 bin 744 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.