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Polis Teşkilatı kuruluş yıldönümü Piazza'da kutladı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü, Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM) coşku dolu törenle kutlandı.


Törenler, 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencilerinin bando çalarak Piazza önüne gelişi ile başladı. Burada bando konserini coşkuyla izleyen halk, konseri dakikalarca alkışladı. AVM içinde devam eden törenlerde; Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Vedat Çobanoğlu ve protokol üyeleri Piazza Sanat Galerisi'nde resim ve elişi sergisinin açılışını yaptılar.


Programda konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü kutlayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.


Etkinlik, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu'nun şarkılarıyla son buldu. AVM ziyaretçileri sevilen şarkılara eşlik ederek, hem polis teşkilatının yıldönümünü kutladılar hem de hoşça vakit geçirdiler.

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