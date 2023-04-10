Polis teşkilatının kuruluşu Kavak'ta kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kavak Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü Kavak'ta da kutlandı. Törende İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıl dönümü Kavak'ta da kutlandı. 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, Atatürk Parkı'nda bulunan anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kavak'ta bulunan çeşitli kurum müdür ve amirleri ile siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Güveli, polis teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünün tüm teşkilata hayırlara vesile olmasını diledi. Güveli, "Türk Polis Teşkilatı 1845 yılından günümüze kadar vatanı ve millete görev ifa etmekte ve görevine devam etmektedir görevi başında canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla görevine devam eden meslektaşlarımızı sevgiyle emekli olmuş tüm meslektaşlarıma saygılarımı sunuyorum” dedi.