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Polis vatandaşları anonsla uyardı

Samsun’un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, ’Evde kal’ çağrısı yapıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, 'Evde kal' çağrısı yapıyor.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin cadde ve sokaklarında anonsla 'Evde kal' çağrısı yapıyor. Ekip otoları sık sık anons yaparak vatandaşların evlerine dönmesini istedi. "Değerli Vatandaşlarımız; Halkımızın sağlığını koruma amacıyla; 65 yaş ve üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaması gerekmektedir. Toplu ve birlikte oturulan yerler hastalığa yakalanma riskini artırmaktadır. Sağlık Bakanlığının 14 gün ve 14 kuralına uyalım. Unutmayın! Alacağımız tedbirler bu salgından daha güçlüdür." diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarlayarak kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

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