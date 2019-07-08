Samsun'da polise bıçak çeken şahıs gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol alan şahısların çevreyi rahatsız ettiklerine dair ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine bıçak çekip üzerine yürüdüğü iddia edilen B.K. (36), polisin ikaz edip gaz sıkacakları konusunda uyarması üzerine bıçağı yere bıraktı. Polis tarafından gözaltına alınan B.K., Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.