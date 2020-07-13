İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polise yakalanmamak için balkondan atlayınca ölümden döndü

Samsun’da polis tarafından aranan bir kişi polisin evinin kapısına gelip kapıyı çaldığını görünce pencereden atlayınca hastanelik oldu.

Samsun'da polis tarafından aranan bir kişi polisin evinin kapısına gelip kapıyı çaldığını görünce pencereden atlayınca hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.'yi (34) yakalamak için kaldığı eve gitti. Polisin evin kapısını çalması üzerine paniğe kapılıp yakalanmamak için kaçmak isteyen G.K. yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan birinci katın penceresinden aşağı atladı.


Yaralanan G.K. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.