Polisi bıçaklayınca vurulan şahıs tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi

Samsun'da bıçakla saldırarak elinden yaraladığı polis tarafından tabancayla bacağından vurulan şahıs tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalacak yeri olmadığı ileri sürülen ve yeni yapılan Köseoğlu Camisi'nin altındaki kapalı boş alana yatak götürüp burada kalmaya başlayan İsa A.'dan (34) tedirgin olan vatandaşlar buradan gitmesini istedi. Caminin altını mesken tutan İsa A. için önceki gün ve dün bulunduğu yere giden polis ekipleri kendisini burada kalmaması için uyardı.

Dün yine ihbar üzerine olay yerine giden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları İsa A.'yı uyarıp bir daha buraya gelmemesini istedi. İsa A. görevli polis memuru Erdal T.'ye bıçakla saldırarak sol elinden yaraladı. Polis memuru Erdal T. de kendisini bıçaklayan İsa A.'yı tabancasıyla sağ bacağından vurdu. Kaçma şüphesi olduğu için kelepçelenen İsa A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru Erdal T. de Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İsa A., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Yaralı olduğu için yürüyemeyen İsa A. adliye Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait tekerlekli sandalye ile götürüldü.