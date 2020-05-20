Polisin alkollü vatandaşla imtihanı

Samsun'da gündüz vakti alkol alan bir kişi polise zor anlar yaşattı.

İlkadım ilçesi Atatürk Parkı içerisinde meydana gelen olayda Sıtkı isimli şahıs alkol alarak geldiği parkta bağırıp çağırarak taşkınlık çıkardı. Yaşanan rahatsızlık üzerine gelen polis ekipleri şahsı oradan uzaklaştırmak istedi. Gitmek istemeyen şahıs parktaki kaldırım taşlarının üzerine yattı. Polise hakaretler savurmaya başladı. Sabırla bekleyen ekipler takviye gelen ekip ile şahsı polis aracına alarak götürdü. Sıtkı isimli şahıs alkollü bir şekilde çıkardığı olaylarla daha önce de gündeme gelmişti.

Atatürk Parkı'nda yaşanan bazı olumsuzluklar üzerine polis ekiplerinin bölgede tedbirleri artırdığı gözlendi.