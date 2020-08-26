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Polisin objektifinden Samsun

Samsun’da asayiş olayları ve uyuşturucuyla mücadelede göz dolduran Samsun polisi, görev yaptığı yerlerden çektiği fotoğraflarla da şehrin tanıtımına katkı sağlıyor.

Samsun'da asayiş olayları ve uyuşturucuyla mücadelede göz dolduran Samsun polisi, görev yaptığı yerlerden çektiği fotoğraflarla da şehrin tanıtımına katkı sağlıyor.


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından ‘Polisin objektifinden Samsun' adı altında her gün bir fotoğraf paylaşılıyor. Gece-gündüz çalışarak şehrin farklı bölgelerinde görev yapan polisler suç ve suçluların yanında Samsun'un güzelliklerini de yakalıyor. Uyuşturucu ve asayiş olaylarına göz açtırmayan polisler fotoğrafçılıklarıyla da göz kamaştırıyor. Şehrin tanıtımına katkı sağlamak adına paylaşılan fotoğraflar vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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