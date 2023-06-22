Polisler futbolcu, Tanju Çolak hakem oldu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası yarı final maçında Özel Kalem Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ise Avrupa Gol Kral Tanju Çolak hakem olarak görev aldı. Emniyet Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını Özel Harekat Şube Müdürlüğü rakibine fark atarak 3-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda ise Özel Harekat Şube Müdürlüğü maçı 6-4'lük skorla kazanarak finalde Trafik Şube Müdürlüğü'nün rakibi oldu.

"Hakemliğim boyunca bana saygıdan itiraz edeceklerini sanmıyorum"

Açıklamalarda bulunan Tanju Çolak, "Samsunlu olarak çok mutluyum ve gururluyum. Böyle sosyal faaliyetlerin polisler arasında olduğunu çok düşünmüyorum. Sevgili müdürümüz Nihat Bey'in spora ilgisi, sevgisi on numaradır. Polisler bizim 7/24 koruyucularımızdır. Biz huzurluysak, mutluysak polislerimizden dolayıdır. Onlar bizim her şeyimizdir. Önemli olan bu sosyal faaliyetlerde bizim gibi efsane olmuş, lider olmuş futbolcuların var olmuş olması polis arkadaşlarımıza hem mutluluk hem de huzur verir. Bugün burada gerçekten mutluyum. Böyle turnuvaların sadece Samsun'da değil diğer yerlerde de olmasını istiyorum. İnşallah Samsun örnek olur. Bugün de bana hakemlik var. Biz de iyi oynayan, futbol kurallarına uyan kişinin kazanmasını istiyoruz. Bana da hakemliğim boyunca bana saygıdan itiraz edeceklerini sanmıyorum. Burada duran Tanju Çolak'ın Türkiye'deki insanlardan kimsede olmayan altın ayakkabısı var. Dünyada ilk 48'de yer alan kişilerden birisiyim. Samsunspor aşığıyım. Samsunspor sevdalısıyım. Samsunlu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

"Sporun gücüne inanıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ise "Futbolun içindeyiz. Futbol Federasyonu'nda temsilci olarak zamanında görev yaptık. Sporun gücüne inanıyoruz. Arkadaşların birbirleri ile kaynaşması hem de fiziksel üstünlüklerini bir üst aşamaya taşımaları için böyle bir organizasyon yaptık. Bundan önce çok fazla müsabaka yaptık. Dostluk ve kardeşlik oluyor" diye konuştu.

Final maçında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek.