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Polisler vatandaşları bilinçlendirdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri “iş yerinden hırsızlık ve yankesicilik” olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amaçlı vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine broşür dağıttı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle bayram süresince “iş yerinden hırsızlık ve yankesicilik” olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amaçlı vatandaşları bilgilendirdi.



Vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları sağlanıyor


Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan bilgilendirici el broşürlerini ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı İlkadım İlçesi Gazi Caddesi, Mecidiye Çarşısı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Çiftlik Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine dağıttı. Yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla vatandaşların bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bayramlarını geçirmeleri amaçlandı.

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