Polisler vatandaşları bilinçlendirdi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle bayram süresince “iş yerinden hırsızlık ve yankesicilik” olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amaçlı vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları sağlanıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan bilgilendirici el broşürlerini ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı İlkadım İlçesi Gazi Caddesi, Mecidiye Çarşısı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Çiftlik Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine dağıttı. Yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla vatandaşların bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bayramlarını geçirmeleri amaçlandı.