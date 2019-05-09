Polislerden 'Kanka'lı bilgilendirme

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Nisan ve Mayıs ayı içerisinde il genelinde eğitim öğretim veren ve birimden “meslek tanıtımı”, “trafik kuralları” ve “genel güvenlik” konularında seminer verilmesi talebinde bulunan 26 okula ziyaret gerçekleştirerek, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören toplam bin 639 öğrenciyi bilgilendirdi.

Seminerlere “Kanka” da eşlik etti.

Faaliyetler kapsamında anaokullarında ve ilkokullarda, “trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar", "şehir hayatında uyulması gereken kurallar", "doğru davranışlar", "polis ne yapar?” konularında “Kanka” polis maskotu eşliğinde sunumlar gerçekleştirildi. Ortaokul ve liselerde ise “güvenli internet kullanımı", "genel güvenlik" ve "meslek tanıtımı” konularında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince seminer verildi. Ayrıca, öğrencilere internet güvenliği konusunda hazırlanan broşürleri dağıtıldı.