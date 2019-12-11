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Polislere kupasını Ertuğrul Sağlam verdi

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan birimlerin kendi aralarında yaptığı turnuvada şampiyon olan takıma kupasını takdim etti.


İlkadım Emniyet Müdürlüğü tarafından birimler arasında düzenlenen futbol turnuvasının final maçını Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal ve Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar izledi. Turnuva sonunda şampiyon olan takıma kupasını Ertuğrul Sağlam verdi.


Bir spor tesislerinde 9 takım ile tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda Gazi Polis Merkezi final maçında İlyasköy Polis Merkezi 76. Bölge takımını yenerek şampiyon oldu. Şampiyon olan takım kupasını Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın elinden aldı. Ertuğrul Sağlam ayrıca turnuvayı düzenleyen İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir'e de üzerinde ismi yazılı 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.


Kupa törenine ayrıca TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Altuğ, birim amirleri ve polis memurları da katıldı.

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