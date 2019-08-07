İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten hükümlülere trafik eğitimi

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Trafik Eğitim Semineri’nde hükümlülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler ve sunumlar yapıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Trafik Eğitim Semineri'nde hükümlülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler ve sunumlar yapıldı.


Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Trafik Eğitim Semineri', Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı.


Eğitim seminerinde hükümlülere; trafikte algı ve farkındalık oluşturmak, kazaları önleyecek bir trafik kültürü oluşturmak amacıyla geniş kapsamlı görsel resim, video ve çeşitli anlatımlarla çeşitli sunumlar yapıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Samet Aydın ve Trafik Eğitimcisi Polis Memuru Gökhan Aybak'ın yaptıkları sunum sonrası program tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.