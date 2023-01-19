Polisten kaçan araçtan 5 bin 544 adet hap ele geçirildi

Samsun'da polisten kaçan araçta yapılan aramada 5 bin 544 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurmak istedikleri araçta arama 5 bin 544 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili arata bulunan 4 kişi gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.