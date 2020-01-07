Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı

Samsun'da polisten kaçan 17 yaşındaki cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 yıl hapis 17 yaşındaki H.P., tutuklu bulunduğu Samsun Yarıaçık Cezaevinden firar etti. Dün akşam polis tarafından sokakta yakalanan H.P. eline kelepçe takıldığı sırada kaçmayı başardı. Polisin kısa süreli takip ve kovalamacası sonucu yakalanan H.P., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

H.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.