Polisten kaçarken balkondan düşüp öldü

Samsun'da eve baskın düzenleyen polise yakalanmamak için 3. katın balkonundan kaçmak isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Yeni Mahalle'de dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaldığı eve baskın yaptığını gören Hasan Uğur Gencer (45), 3. katın balkonundan kaçmak istediği sırada yere düştü. Ağır yaralanan ve 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hasan Uğur Gencer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.