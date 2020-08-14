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Polisten “Mutluluğa kurşun sıkma” uyarısı

SAMSUN (İHA) – Samsun polisi tarafından maganda kurşunu ile ölümlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri kapsamında düğün, nişan, asker eğlencelerinde ve düğün konvoylarında silah atma olaylarına karşı İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan düğün salonları ziyaret edilerek vatandaşlara bu konuya hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma” sloganıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Görünürlüğü yüksek olan yerlere afişler asılarak konunun önemine dikkat çekildi.

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