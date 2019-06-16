İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere Çanakkale gezisi düzenledi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı organizesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin katıldığı Çanakkale gezisi düzenledi. Samsun'dan bu akşam otobüsle yola çıkan çeşitli lisede okuyan 34 öğrenci için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Öğrencilerin 3 gün Çanakkale, birer gün de Bursa ve Bilecik illerini ziyaret edip Cuma günü Samsun'a dönecekleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.