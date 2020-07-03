Polisten sarma sigara ve bandrolsüz tütün denetimi

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince 2 Temmuz 2020 Perşembe günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ilimiz merkez ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri satan 12 adet iş yeri denetlenmiş olup, yapılan çalışmalarda; 24 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 6 bin 400 dal doldurulmuş makaron, 201 kilogram kıyılmış açık tütün, 177 kutu her birinin içerisinde 200 adet bulunan boş sigara filtresi ele geçirilmiştir. 1 şahsa 5607 SKM'den adli işlem, 4 işyerine ise idari işlem gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.