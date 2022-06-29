POMEM'e Çarşamba Belediyesi'yle hazırlanan 65 polis adayı sınavı kazandı

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları'nda ücretsiz olarak 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için hazırlanan kursiyerlerden; kadınlarda 12'si asil 1'i yedek, erkeklerde 34'ü asil 13'ü yedek olmak üzere toplam 65 aday sınavları kazandı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları'nda, POMEM için hazırlanan ve sınavları başarıyla geçen kursiyerler ve aileleriyle buluştu. Başkan Doğan, “Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz, hepsine meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Spor Akademisi Hazırlık Kursları'nın gençler için çok etkili ve yararlı olduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda gençlerimiz, profesyonel antrenör kadromuzla sınavlara hazırlanma imkanı buluyorlar. Kurslarımızda 28. Dönem POMEM için hazırlanan kursiyerlerimizden; kadınlarda 12'si asil 1'i yedek, erkeklerde 34'ü asil 13'ü yedek olmak üzere toplam 65 aday sınavları kazandı. Biz de gençlerimizin bu başarılarını kutlamak adına hem kursiyerlerimiz hem de aileleriyle bir araya gelelim istedik. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum, bizleri çok gururlandırdılar. Spor Akademimizin de bu nebze katkılarını gördükçe ne kadar güzel bir işe imza attığımızı tekrar görmüş oluyoruz. Hepsine meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Biz her zaman gençlerimizin yanında olmaya, başarılarıyla gurur duymaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.