Poşet değil torba

Hasan Çakın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Bal, Moda Tasarım Öğretmenleri Cemile Kırbaş ve Fatma Kaynak, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz ve idarecileri ile giyim üretim teknolojisi alanı öğretmenlerimiz ve öğrencilerini çevreye duyarlı bu projeleri için tebrik ediyorum. Dünyamız, üzerinde yaşayan milyarlarca canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu eşyaların, belli bir kullanım süresi bulunmakta. Doğaya atılan bazı eşyalar, dünya üzerinde aylarca, yıllarca kalır ve yok olmaz. Bu da hem çevre kirliliğine yol açtığı gibi, dünyaya da zarar vermekte. Doğada çam şişeler 4 bin yılda, plastikler bin, naylon poşetler 500, pet şişeler 400, piller ise 300 yılda kaybolmaktadır. Bu nedenle okulumuz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin başlattığı insanlarımızı bez çanta kullanmaya yönlendirme çalışmaları çok önemlidir. Bafra Belediyesi olarak bu kadar anlamlı projeye tam destek verdik. Hemşehrilerimin de destek vermesini rica ediyorum” dedi.