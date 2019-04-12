Postacılar kıyasıya yarıştı

Samsun'da düzenlenen 48. Postacı Yürüyüş Yarışması Bölge Seçmeleri'nde 6 ilden 48 posta dağıtıcısı, Balkan Şampiyonası'na gitmek için kıyasıya yarıştı.

PTT tarafından Türkiye ve Balkan Şampiyonası'na katılacak posta dağıtıcıların belirlenmesi için yapılan Postacı Yürüyüş Yarışması Bölge Seçmeleri'nin 48'incisi İlkadım Atletizm Pisti'nde gerçekleşti. 6 ilden posta dağıtıcılarının katıldığı yürüyüş yarışmasında dağıtıcılar, en iyi dereceyi yapabilmek için kıyasıya yarıştılar. Kadınlar 5 bin metrede derece yapmaya uğraşırken, erkekler ise 10 bin metrede dereceye girmek için mücadele verdi.

Yarış hakkında bilgiler veren Samsun PTT Başmüdürü Rahmi Candan, "Bölgesel posta dağıtıcıları yürüyüşünü düzenledik. 48'incisini düzenlediğimiz organizasyona Samsun, Ordu, Trabzon, Amasya, Tokat ve Giresun'dan posta dağıtıcıları katıldı. Buradaki amacımız, sportmenlik ruhunu aşılamak ve personel arasındaki dayanışmayı sağlamaktır. Burada dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Orada da derece yapanlar ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek. Bu yıl bu yarışların 48'incisini düzenliyoruz. İlginç bir şekilde de toplam 48 posta dağıtıcısı yarışmalara katıldı" dedi.

Yarışa katılan posta dağıtıcıları ise, "Posta yürüyüşü yarışması, Kemal Sunal'ın ardından çok ünlendi. Postacıların kendilerine has bir yürüyüşleri var. Türkiye'yi ulusal ve uluslararası yarışlarda temsil etmek için bölgesel yarışmalar yapılıyor. Zaten her gün posta dağıttığımız için idmanlıyız ekstra bir çalışma yapmadık. Güzel bir yarışma oldu" diye konuştular.

Samsun'daki yarışmaya 13 kadın, 35 erkek postacı katıldı.