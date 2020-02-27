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Prefabrik binanın kapılarını çalan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da bir arazide bulunan prefabrik binanın kapısı ile bahçe kapısı ve kablolarını çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir arazide bulunan prefabrik binanın kapısı ile bahçe kapısı ve kablolarını çaldığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'ye ait arazide bulunan prefabrik binanın demir kapısı ve bahçe kapısı ile parça halde antigron kablosu çalındı. A.Y. olayı polise haber verdi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, hırsızların çaldıkları kapılar ile kabloyu kamyonete yükleyip götürdüklerini tespit etti ve olayla ilgili M.K. (45) ve S.K.'yi (31) yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorguları tamamlanan M.K. ve S.K. bugün sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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