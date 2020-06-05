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Pres makinesi arasına sıkışan operatör hayatını kaybetti

Samsun’da bir taş parke tesislerinde pres makinesi arasına sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Samsun'da bir taş parke tesislerinde pres makinesi arasına sıkışan operatör hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Camii Mahallesi'nde bulunan bir taş parke tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kilitli taş parke tesisinde çalışan taş parke pres operatörü İlhan Kılıç (43), pres makinesini temizlerken makineye sıkıştı. Ağır yaralanan İlhan Kılıç, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İlhan Kılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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