Prof. Dr. Akbulut ve Tellioğlu TTK'da Bilim Kurulu üyesi oldu

Üniversitelerdeki rektörlük görevlerinden farklı kurum ve kuruluşlardaki üst yöneticiliğe kadar geniş bir yelpazeye uzanan pozisyonlarda görev ve sorumluluk üstlenen OMÜ'lü akademisyenlerin en son başarı halkasına Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu asli üyeliğine layık görülen Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ve Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu da eklendi.

Sahip olduğu akademik standartların niteliğinin ve düzeyinin gelişmesi, bilimsel ve toplumsal ilerleme adına ihtiyaç duyulan insan gücünün yetişmesi için çaba ve özen gösteren OMÜ, kadrosundaki bilim insanlarıyla bu istikamette yol alıyor. Öyle ki sergiledikleri nitelikli akademik performanstan ötürü OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ile Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, TTK Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Akademisyenler Prof. Dr. Akbulut ve Prof. Dr. Tellioğlu'nun; yaptığı bilimsel etkinlikler ve yayınlarıyla Türkiye'de tarih disiplininde en önemli ve en stratejik kurum hüviyetine sahip TTK'nın Bilim Kurulu asli üyeliği ile onurlandırılmaları, öğretim üyelerinin bu başarısı takdir topladı.

Türk tarihinin saygın ve stratejik kurumu: TTK

TTK; Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Kurumu ile birlikte Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan kurumlardan biri olarak Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemeyi ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmeyi görev ediniyor. TTK'nın temel hedefinde ise Türk ve Türkiye tarihi araştırmalarını dünya tarih yazıcılığıyla bütünleştirmek; Türk tarihçiliğini evrensel ölçekte en üst düzeye ulaştırmak var.

TTK Bilim Kurulunda görev alan asli üyeler, Kurumun bilimsel çalışmalarını yürütmek üzere seçiliyor. Asli üyeler; kurumun görev alanına giren konularda üstün nitelikli bilimsel araştırma ve eserleri, ayrıca eğitim, öğretim, kültür ve sanat hizmetleriyle öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler arasından seçiliyor. Asli üyelerin görev süresi 3 yıl olmakla birlikte süresi biten üye, yeniden seçilebiliyor. TTK'nın asli üye sayısı en az 20, en çok 40 kişiden oluşuyor.

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu

Genel Türk tarihi uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, bu alanda yazdığı “Osmanlı Hâkimiyetine kadar Doğu Karadeniz'de Türkler”, “11. -13. Yüzyıllarda Türk - Gürcü İlişkileri”, “Trabzon Rum Devleti”, “İlk Çağ'dan Osmanlılara Samsun”, “Tarih Boyunca Karadeniz”, Türk -Ermeni İlişkileri ve 1915 Olayları” kitaplarıyla akademik yetkinliğini gözler önüne sermiştir.

2016 yılından itibaren TTK'nın desteği ile Türkiye ve Gürcistan tarihçilerini bir araya getiren “Türk -Gürcü İlişkileri” başlıklı çalıştay ve sempozyumların da düzenleyicisi olan Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'nun Karadeniz ve Kafkasya tarihi hakkındaki çalışmaları ise devam ediyor.

Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut

Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu asli üyeliğine layık görülen Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Uzmanlık alanı Türkiye Cumhuriyeti tarihi olan Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, doktorası ve doçentliğini Atatürk Üniversitesinde tamamladı. Prof. Akbulut, 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde profesör olarak göreve başladı. Cumhuriyet tarihini konu alan çok sayıda makalesi ve kitabı bulunan Prof. Dr. Akbulut, verdiği konferans ve seminerle de uzmanlık alanında engin deneyimlerini paylaşmaktadır.