Prof. Dr. Albayrak: "İlik bağışı kan vermek kadar kolay"

Dr. Canan Albayrak, ilik bağışının bağışçı için hiç bir risk taşımadığını, kan vermek kadar kolay bir işlem olduğunu söyledi.

OMÜ Kök Hücre Nakil Merkezinin 10. kuruluş yıl dönümü programı Tıp Fakültesi Pembe Salonda düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Prof. Dr. Canan Albayrak, ilik bağışı konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bağışçıların Kızılay'a başvurabileceklerini söyleyen Prof. Dr. Canan Albayrak, "Kök hücre bir çok hastalık için kesin tedavi yöntemidir. Uygun verici bulmaları hastalar için çok önemlidir. Vericiler bazen anne, baba kardeşler olabiliyor ama uymadığı durumlarda akraba dışı bir verici bulunması gerekiyor. O durumda da ilik bağışçılığı çok önemli oluyor. İlik bağışı için önce Kızılay'a başvurup bir form dolduracağız. Kanları bağışladıktan sonra sisteme kayıt olmuş olacağız. Daha sonra bize uygun bir hasta çıkarsa ona ilik bağışında bulunabileceğiz. İlik bağışı bazen kemik iliğinden bazen de damardan çekilerek olabilir. Bu çok kolay bir işlem. Bağışçı için hiçbir riski yok. Kan vermek kadar kolay bir işlem. Vücudumuz kanı nasıl sınırsız üretiyorsa iliğimizde öyle. Şu anda birçok hasta ilik bekliyor. Bu hastaların hayatını kurtarmak istiyorsak bağışçı olmalıyız" dedi.

Programa OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak,Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, öğretim görevliler, öğrenciler ve hasta yakınları katıldı.