Prof. Dr. Kaynak: “Kariyerinizi planladığınızda yaşamınızı da planlarsınız”

Üniversite Tercih Günleri Fuarı'nda üniversite adaylarına seminer veren Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, “Kariyerinizi planladığınızda yaşamınızı da planlarsınız” dedi.

İlkadım ilçesinde bir otelde gerçekleşen Üniversite Tercih Günleri etkinlikleri kapsamında Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, üniversite tercih aşamasında olan öğrencilere “Kariyer ve Geleceğin Meslekleri” konusunda sunum yaptı. Rektör Yardımcısı Kaynak konuşmasında “Meslek seçilir, kariyer oluşturulur. Bir insan hayatı boyunca ortalama 60 bin ile 80 bin saat arasında çalışır. Meslek seçimi ve kariyer planı bu süreyi ne iş yaparak geçireceğinizi belirler. Kariyerinizi planladığınızda yaşamınızı da planlarsınız” şeklinde konuştu.

Doğru mesleklerin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler hakkında öğrencileri bilgilendiren Prof. Dr. Kaynak, bilgi çağında bazı mesleklerin gelecekte yok olacağını ve yeni meslek alanlarının oluşacağını vurguladı.

“Mottomuz ‘Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite' ”

OECD gibi uluslararası kuruluşların raporlarında öne çıkan geleceğin meslekleri ile ilgili katılımcılara bilgi veren Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) tercih kılavuzunda yeni mesleklerin yer almaya başladığını ifade etti. Samsun Üniversitesinin açmış olduğu bölümlerin gençlerimize gelecekte güzel bir kariyer oluşturma fırsatı verdiğini belirten Rektör Yardımcısı Kaynak, “Rektör hocamız Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın önderliğinde ‘Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite' mottosuyla öğrenci alımına başladık. Siz değerli gençleri, bölge ve ülke ihtiyaçlarını öncelikleyen aynı zamanda iş dünyasının beklentilerini karşılayan müfredatları olan bölümlerimizi tercih etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından Samsun Üniversitesi standını ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaynak, tanıtımda görevli olan öğretim üyeleri ve idari personelle birlikte öğrenciler ile buluştu. Tanıtım standına yoğun ilgi gösteren üniversite adaylarına Samsun Üniversitesinin 4 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüsünde yer alan programlar hakkında bilgilerin verildi ve kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde bulunuldu.