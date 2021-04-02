Prof. Dr. Kurubacak: "Tüm alanlar uzaktan eğitime hazırlıklı olmalı"

Seminerde konuşan Prof. Dr. Gülsün Kurubacak, "Tüm alanlar uzaktan eğitime hazırlıklı olmalı" dedi.

Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu moderatörlüğünde gerçekleşen seminere konuşmacı olarak katılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsün Kurubacak; uzaktan eğitim ve bu eğitimin yüz yüze eğitimden farkı, felsefesi, pandemi döneminde değerlendirilmesi, yapılanması ile altyapı gereklilikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Pandemi döneminde büyük önem kazanarak daha önce tecrübe edilmediği kadar geniş bir kitleye uygulanan uzaktan eğitimle ilgili problemlerin ve bu eğitim şeklinin geleceğiyle ilgili öngörülerin de konuşulduğu seminerde Prof. Dr. Ahmet Mutlu, katılımcılardan gelen soruları da Prof. Dr. Gülsün Kurubacak'a yöneltti.

Arttırılmış gerçeklik, hologram uygulamaları ve yapay zekâ teknolojileri

Uzaktan eğitimin; sadece teorik derslerde değil, iyi bir teknik altyapı ile tıp, hemşirelik ve havacılıkta olduğu gibi uygulamalı derslerde de başarıyla uygulanabilecek bir yöntem olduğunun vurgulandığı seminerde; arttırılmış gerçeklik, hologram uygulamaları ve yapay zekâ teknolojileri ile son derece kapsamlı bir eğitime dönüştürülebileceği ifade edildi.

Kurubacak: "Tüm alanlar uzaktan eğitime hazırlıklı olmalı"

Günümüzdeki ilerlemeler ve gelecekteki muhtemel teknolojik gelişmelerle uzaktan eğitimin zorunlu bir hâle gelebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kurubacak, tüm alanların bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Kurubacak, 30 yıl sonra hayata geçmesi beklenen sistemlerin, pandemi nedeniyle ani bir şekilde uygulanarak hayatımıza girdiğini de sözlerine ekledi.