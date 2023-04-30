Prof. Dr. Ömer Özkan: “Yüz, kol ve rahim nakillerinde dünyada tek merkeziz”

Dünyadaki ilk rahim nakli, Türkiye'deki ilk yüz ve çift kol nakli gibi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya ve ilke imza atan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan, “Hem yüz hem kol hem de rahim nakli gibi çeşitli kompozit doku nakillerinin yapıldığı dünyadaki tek merkeziz” dedi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Samsun E-Dergi'nin 7'inci sayısı için özel röportaj verdi. Dünyada ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'de ilk yüz naklini ve ilk çift kol naklini ve bir bacak naklini gerçekleştiren çeşitli kompozit doku nakilleri yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin sağlıkta bu alanda geldiği son durumu anlattı.

“O ani yaşayana kadar düşünmedim”

Ekibiyle birlikte 11 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını yapmasının ardından yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, “O anı yaşayana kadar hiç de düşünmedim. Aklıma gelmeyen bir konuydu. Çünkü ameliyata başladığınız kişi ile ameliyatı sonlandırdınız kişinin sanki farklı kişiler olduğunu hissediyorsunuz. Bir anda yüzü değiştirdiğinizde gözünüzün önünde çok farklı bir insanı görüyorsunuz ve bu çok farklı bir his. Anlatması çok zor. Ancak yaşayarak hissedilebilecek, çok değişik bir durumdu. Aslına bakarsanız teknik olarak zor ameliyatlar ama daha zoru üzerinize yüklediği psikolojik yük. Yani herhangi bir olumsuzluk durumunda omuzlarınızdaki o yükü hissetmeniz, karşınızda uğraştığınız konunun bir insan olması ve sonuçlarının o insan için doğrudan etkileyici olması yani tamamen başarılı olması veya hastanın hayatını kaybetmesi arasında bir spektrum içermesi yaptığınız işin önemini artırıyor” diye konuştu.

“Hasta sayısında inanılmaz bir artış var”

Prof. Dr. Ömer Özkan, nakil için başvuran hasta sayısında inanılmaz bir artış olduğuna dikkat çekerek, “Bize başvuran hasta sayısında inanılmaz bir artış var. Tabii bu konuda bölgede ve ülkede referans merkezi olmamız çok önemli. Bu açıdan güzel gibi görünse de insanların sizden umut beklemeleri ama maddi imkanların kısıtlı olması kısmen üzerinize bir yük bindiriyor. Medyada çıkan en ufak bir haberde beklentisi olan insanların size sürekli soru yöneltip olumlu bir haber vermenizi beklemeleri üzerinize bir baskı hissettiriyor” şeklinde konuştu.

“Dünyada tek merkez”

Türkiye'nin kompozit doku naklinde oldukça iyi durumda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, “Genel olarak bahsedecek olursak ülkemizin ilk beş içerisinde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama hem yüz hem kol hem de rahim nakli gibi çeşitli kompozit doku nakillerinin yapıldığı dünyadaki tek merkeziz. Genel sayı ve başarı oranını soracak olursanız yine bahsettiğim gibi ilk 3-5 ülke arasında sayılabiliriz. Bu konuda genel olarak Amerika ve Avrupa'da Fransa ile birlikte ilk üçte olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” şeklinde konuştu.