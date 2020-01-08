Prof. Dr. Şahinoğlu'na emeklilik ve veda töreni

Dr. Ali Haydar Şahinoğlu için emeklilik ve veda töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, 1982 yılında OMÜ'de görev yapmaya başladı. Aralıksız 38 yıl görev yapan Şahinoğlu, bu süreçte birçok birimde görev yaparken, 6,5 yıl da Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 38 yıllık görev süresinin ardından bugün emekli olan Prof. Şahinoğlu için OMÜ Tıp Fakültesi Pembe Salonda emeklilik ve veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan OMÜ Anesteziyoloji, Algoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Fatih Özkan ve OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu'nun üniversiteye ve şehre büyük katkılar verdiğini söyleyerek, kendisine başarılar diledi.

Törende konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Hocamız, üniversitemize ve ilimize büyük katkılar sağladı. Etrafındakilere önderlik ve ağabeylik yapan bir kişiliği vardı. Fakültemize ve üniversitemize yaptığı hizmetler için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Mesleğe ilk başladığımızda 15'inci yıl plaketleri veriliyordu. Bu bile bize çok geliyordu. Hocamız on yıllarca hizmet etti. Emekli olabilmek ve emekli olurken de arkanızda bu kadar dost bırakmak çok kıymetli bir duygu. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum” dedi.

Ali Haydar Şahinoğlu'nun çok kıymetli bir insan olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Böyle bir töreni düzenleyenlere teşekkür ediyorum. OMÜ, Türkiye'nin belli sayılı üniversitelerinden. OMÜ'nün buralara gelmesinde hocalarımızın da katkıları çok büyük. Hocamız Ali Haydar Şahinoğlu da üniversitenin bu kadar başarılı olmasında büyük bir paya sahip. Hocamız sadece üniversitede değil, sosyal anlamda da çok büyük işler üstlendi. Haydar hocamızı seviyoruz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

38 yıl boyunca yorulmadan hizmet ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu da şunları söyledi:

“38 yıllık görevimi bugün tamamladım. 6,5 yıllık bir dekanlık sürecim de oldu. Yüzlerce kez kürsüye çıktım ama bunların en ağırını bugün yaşıyorum. Birkaç gündür emekli olduğum için üzülenleri gördükçe ben de kendimi zor kontrol ediyorum. 1982'den beri bu üniversitede görev yapıyorum. Göreve ilk geldiğimizde çok az sayıda kişiydik. Bizimle birlikte üniversitemiz de büyüdü. Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasına girdi. Hizmet verdiğimiz süreç içerisinde kurumuma ve şehrimize birçok hizmette bulundum. Hiç kimsenin gönlünü kırmadım. Bu veda töreninde de dostlarım ve hocalarım beni yalnız bırakmadı. Bugün artık görevimiz sonlanıyor. Bundan sonraki süreçte diğer arkadaşlarımızın da bayrağı devralıp, daha ileriye taşıyacaklardır. Bu veda törenini hazırlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu'na plaket, ağaç sertifikası ve çiçek takdim edildi. Yoğun bir katılım olan program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.