Profesör Dr. Özkaya: “Yüzyılın pandemisi birçok açıdan dünyanın ilk tecrübesi oldu”

Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Bu pandemiye aslında yüzyılın pandemisi diyebiliriz. Hem klinik hem radyolojik hem de toplumsal dinamikler olarak bir salgının nasıl seyrettiğini başından sonuna kadar görmüş olduk. Bu 2 yıllık pandemideki tecrübemizle bundan sonraki salgınlarda da nasıl baş edeceğimizi öğrenmiş olduk” dedi.

Korona virüs salgınında sona doğru gelinirken uzmanlar ise 2 geçen yıllık sürecin kendilerine çok iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Ayaktan hasta bakmaya devam eden ve her geçen gün hasta sayısının azaldığını belirten Prof. Özkaya, “Daha önce bu kadar çok sayıda akciğeri bu hale getiren herhangi bir viral hastalık görmemiştik. Daha önce de çok fazla virüs ve zatürre tedavimiz olmuştu ama bu 2 yıl içinde bu kadar çok sayıda neredeyse kimyasal zehirlenme gibi akciğeri bu kadar bir hastalık görmemiştik. Artık hastalığın nasıl seyrettiğini nasıl gideceğini öğrenirdik olduk. Bu pandemiye aslında yüzyılın pandemisi diyebiliriz. Hem klinik hem radyolojik hem de toplumsal dinamikler olarak bir salgının nasıl seyrettiğini başından sonuna kadar görmüş olduk. Bu 2 yıllık pandemideki tecrübemiz bundan sonraki salgınlarda da nasıl baş edeceğimizi öğrenmiş olduk” diye konuştu.

“Halkımız pandeminin başında bizi alkışlamıştı, şimdi biz onları alkışlıyoruz”

Toplumun duyarlılığı sayesinde pandeminin bittiği söyleyen Prof. Dr. Özkaya, “Aşının gelmesiyle ölüm oranları ciddi anlamda azalınca bu hastalığın üstesinden gelinebilir olduğunu öğrendik. Hastalarımızın daha duyarlı olmasıyla ve vatandaşlarımızın bu pandemi ile nasıl baş edilebileceği öğrenmesiyle beraber tamamen neredeyse bugünlerde pandeminin sonuna geldik. Pandeminin ilk zamanlarında aşı geldiğinde aşının 3. yada 4. doza uzayacağını tahmin edemiyorduk. Yine pandeminin bu kadar uzamasının sebebi halkımızın yasaklara çok fazla riayet etmemesinde kaynaklanıyordu. Ölüm oranlarının artmasıyla insanların bu işin ciddiyetine vardıkça ve aşının gerçekten işe yaradığını gördükçe toplumun duyarlılığı sayesinden pandeminin üstesinden geldik. İnsanların sürü bağışıklığı ve aşı ile hastalığı geçirmeleriyle beraber vücudumuzun İmmün sisteminin bu hastalığı tanımasının sonucu pandeminin bu günlerde sonuna geldik. Halkımız gerçekten bizi şaşırttı. Hepsi duyarlı bir şekilde doktorların, bilim kurulunun tavsiyelerine uydu. Bayramda aşırı kalabalık olması nedeniyle vakaların artmasını bekliyorduk ama halkımız bunda da duyarlı oldu. Pandeminin başında bizi alkışlayan halkımızı şimdi ise sağlıkçılar olarak biz onları alkışlıyoruz. Pandemiyi halkımız bitirdi” şeklinde konuştu.

Hac uyarısı

Geçen yıllarda hac sonrası vakaların sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Özkaya, “İlk başlarda yerli aşının çok geç kaldığını düşündük ama aslında tam zamanında çıktığını anladık. Turkovac gerçekten etkili bir aşıdır. Pandeminin pik yaptığı dönemde Bion-tech gibi bir aşı ölümleri sonlandırdı. Şimdi ise virüsün o kadar ölümcül olmadığını biliyoruz ama hala tek tek vakaları görüyoruz. Risk altındakilerin ise rahatlıkla Turkovac olabileceğini söylüyoruz. Bundan sonra bir tek önümüzde bir tek hac dönemi var. Hacdan sonra ciddi vakaları görmüştük. Önümüzdeki hac döneminde insanların hac sonrası ziyaretlerine dikkat etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.