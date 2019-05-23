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PRP uygulaması gebelik şansını yükseltiyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr.

Dr. Şafak Hatırnaz, “Tüp bebek tedavisi uygulanan kişiler üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ışığında bir sonraki denemelerde çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Bu ekstra uygulamalardan birisi olarak PRP işlemi de başarı oranını artırabilmektedir” dedi.


Medicana Samsun Hastanesi Dr. Şafak Hatırnaz, yumurtalık yetmezliğinde yeni bir yöntem olan PRP uygulamaları konusunda bilgi verdi. PRP'nin, tüp bebek tedavisinde kişinin işleme alınan kanından elde edilen trombosit bakımından zengin plazmanın tekrar kendisine verilmesiyle uygulanan tedavi yöntemi olduğunu belirten Hatırnaz, “Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmaya yönelik yapılan bilimsel çalışmalar, tüp bebek tedavisinde, rahim zarında kalınlaşmanın sağlanmasında ve yumurta kalitesinin artırılmasında, kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zengin plazma tedavisinin (PRP) başarıyı artırdığını göstermiştir. Yani PRP uygulaması ile normalde gebelik şansı düşük olan çiftlerin de gebelik elde edebilme şansı yükselmektedir” dedi.



“PRP işlemi de başarı oranını artırıyor”


Tüp bebek tedavisinin 40 yılı aşkın süredir uygulandığını ve her geçen gün yeni uygulamalarla başarı oranı artırılmakta olduğunu kaydeden Hatırnaz, “Tedaviyi desteklemek için uygulanan ekstra işlemlerle gebelik elde edebilme imkanı artıyor. Bu bağlamda tüp bebek tedavisi uygulanan kişiler üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ışığında bir sonraki denemelerde çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Bu ekstra uygulamalardan birisi olarak PRP işlemi de başarı oranını artırabilmektedir” diye konuştu.



Kimler için uygun


PRP uygulamasının kimler için uygulanabileceği hakkında da bilgi veren Hatırnaz, “Daha önceden tüp bebek tedavisi denemiş ve başarısız olmuş, rahim zarının yeterince kalınlaşmadığı tespit edilmiş, yumurtalıklarında çok ciddi bir sorun olmayan, genellikle ileri yaşta olan ve yumurtalık rezervleri oldukça azalmış, menopoza giriş döneminde olan, ancak yumurtalık fonksiyonunu yeniden başlatmak amaçlanan kadınlar için uygundur” şeklinde konuştu.



“Başarı yüzde 60”


PRP uygulamasının yapılma geçmişinin çok da eski olmadığına dikkat çeken Hatırnaz, “Bu sebeple de hem klinik uygulama alanını kısıtlıdır hem de genel bir başarı oranından bahsetmek çok da mümkün değildir. Ancak uzmanlar PRP uygulamasının tedavide ortalama yüzde 60'lık bir başarı getirdiğine dikkat çekmekteler” ifadelerini kullandı.

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