Psikiyatrist Meydan: “Psikolojik dayanıklılığı düşmüş kişiler korona virüsü haberlerini izlemesin”

Güngör Meydan, kaygının belirli düzeyde tutulmasının koruyucu bir durum olduğunu söyledi. Psikiyatrist Meydan, “Psikolojik dayanıklılığı düşmüş kişiler bu dönemde korona virüsü haberlerini izlemesin” uyarısında da bulundu.

İnsan hayatını tehdit eden durumların tüm insanlar üzerinde toplumsal bir kaygı durumu oluşturarak olumsuz etkilere yol açtığını ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Güngör Meydan, “Duygusal açıdan bir olaydan etkilenmek için mutlaka bir ruhsal sorunumuzun olması gerekmiyor. Birey ve toplum olarak son günlerde yaşadığımız kaygılar korona virüsü salgını ile ilintilidir. Aslında bu kaygı belirli bir düzeyde olması gereken, tedbir almamızı sağlayan koruyucu bir durumdur. Bu dönemde kaygıyı sağlıklı düzeyde tutmak için bilgi kirliliği olan sosyal medyayı takip etmek yerine bilim otoritelerine ve yetkili kurumlara itibar etmeliyiz” dedi.

“Bedeninize iyi bakıp ruhsal dayanıklılığınızı artırın”

İçinde bulunulan durumun ruhsal sorunları olanları, sağlık çalışanlarını ve çocukları daha fazla etkileyebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Güngör Meydan, “Psikolojik etkilenme, ruhsal dayanıklılığımızla yakından ilgilidir. Bunun için bu dönemde ruhsal dayanıklılığımızı artırmak için bedenimize iyi bakalım, iyi beslenelim, bolca uyuyalım. Bu dönemin ve mevcut duygularımızın geçeceğini kendimize sık sık hatırlatalım” diye konuştu.

Umudunuzu yüksek tutun

Psikolojik dayanıklılığı düşmüş kişilere bu dönemde korona virüsü ile ilgili haberleri izlememesi önerisinde bulunan Uzm. Dr. Meydan, bu zor günlerin nasıl atlatabileceği konusunda şunları söyledi: “Devletin uyarıları ışığında günlük aktivitelerimizi yapalım, sevdiklerimize kendimize zaman ayıralım. Olumlu düşüncelerimizi ortaya çıkarıp bunları kendimize sık sık hatırlatalım, umudumuzu yüksek tutalım. Bütün bunlara rağmen yaşam kalitemiz düşüyorsa bir uzmandan destek alalım” şeklinde konuştu.