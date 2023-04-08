Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler 100 bin atama istiyor

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Yeni öğretmen atamalarında psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere ayrılan kontenjanın arttırılmasını isteyen dernek üyeleri, 45 bin olarak açıklanan öğretmen atama sayısının 100 bine çıkartılması gerektiğini söylediler.

Çok sayıda mezunun atama beklediğini ifade eden Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şube Başkanı Mustafa Oran, “Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin ücretli olarak istihdam edilme durumu söz konusu olmadığından halihazırda en az 25 bin okulda milyonlarca öğrenci çağdaş eğitimin olmazsa olmazı öğretim hizmetinin tamamlayıcısı olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden mahrum kalmaktadır. Diğer taraftan da binlerce mezun nitelikli psikolojik danışman uzmanlığını aldığı alanda hizmet vermek için beklemektedir. Eğitimin bir bütünsel hizmet olduğu gerçeği unutulmadan mevcut 45 bin olarak açıklanan atama sayısı 100 bine tamamlanarak sistemin öğretmen ve psikolojik danışman ihtiyacı kadrolu olarak karşılanmalıdır” dedi.