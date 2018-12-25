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PTT çalışanları okul onardı

Samsun’un Alaçam ilçesinde, atıl durumdaki Pelitbükü Kararacak İlkokulu, PTT Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından onarıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, atıl durumdaki Pelitbükü Kararacak İlkokulu, PTT Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından onarıldı.


Türkiye genelinde 81 ilde başlattıkları çalışmalar doğrultusunda PTT Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Onur Karagöl ile birlikte 30 personel Pelitbükü Kararacak İlkokulunun içini, dışını, okul sıralarını, lojmanı ve okul çevrelerinde düzenleme yaparak öğrencilerin hizmetine sundular.


Karagöl yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde 81 ilde bir köy okulu projesi kapsamında Köy Muhtarımız Osman Yalçın bey bizlere ulaşarak okullarının bakım ve onarıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bizler de yaptığımız çalışmalar doğrultusunda okulun gerçekten onarıma ihtiyacı olduğunu arkadaşlarımız ile birlikte karar vererek Samsun'daki yapılacak olan çalışmada Alaçam Pelitbükü Karacak İlkokulunu ele alarak baştan aşağı bakım ve onarımını yaptık” dedi.


Mahalle Muhtarı Osman Yalçın Okulun tamir edilmesinde emeği geçen misafirlere teşekkür etti.


Yapılan çalışmalar doğrultusunda İlçe Kaymakamı Fikret Zaman da PTT Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Onur Karagöl'e teşekkür etti.

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