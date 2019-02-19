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PTT çalışanlarından anlamlı teslimat

PTT çalışanları Samsun’da sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama teslimatı yaptı.

PTT çalışanları Samsun'da sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama teslimatı yaptı.


PTT Çalışanları Dayanışma Derneği (PTT-DER) tarafından başlatılan proje ile soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpeklere mama teslimatı yapılıyor. Ev ve iş yerlerine teslimat yapmak için hazırlanan PTT çalışanları çantalarına mama da koyarak dağıtıma çıkıyor. PTT çalışanları geçtikleri yerlere mamaları da bırakarak sokak hayvanlarının soğuk havalarda beslenmelerini sağlıyor.



“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”


Proje hakkında açıklamalarda bulunan PTT Samsun Başmüdürü Rahmi Candan, bugün itibariyle tüm çalışanlarıyla birlikte Samsun Valiliği öncülüğünde sokak hayvanların korunması sahiplenilmesi ve yedirilmesi noktasında etkinlik düzenlediklerini söyledi. Valiliğin temin ettiği köpek ve kedi mamalarını postacılar aracılığıyla sokaklardaki kimsesiz hayvanlara dağıttıklarını belirten Candan, "Bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. PTT olarak her konuda farkındalık oluşturduğumuz gibi bu konuda da oluşturarak sahipsiz sokak köpekleri ve kedilerin karınlarını doyuruyoruz” dedi.



"Hedefimiz Samsun'da 1 tonun üzerinde mama dağıtmak”


PTT-DER Başkanı Onur Karagöl ise farkındalık oluşturmak için etkinlik başlattıklarını belirterek, "Sokak hayvanlarının kış ve yaz günleri su ve mama sıkıntısı oluyor. Biz de sokaklarda dolaşan postacılar olarak bu hayvanlara mama dağıtmak istedik. Diğer illere de yayma amacımız vardı. Valimiz bu etkinliğe destek verdi. Samsun'da aç sokak hayvanı kalmaması için uğraşacağız. Farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Samsun'da toplam 100 postacı var. Şimdilik kedi ve köpeklere mama vereceğiz daha sonra buna kuş yemini de ekleyeceğiz. Hedefimiz Samsun'da 1 tonun üzerinde mama dağıtmak” diye konuştu.

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