PUAMER'de bağımlılıkla mücadele toplantısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleşen Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi ile PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç'un koordinasyonundaki toplantıda; teknoloji, kumar, tütün, alkol ve madde bağımlılığı konuları ele alınırken, bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen projeler değerlendirilerek fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, amaçlarını “Hedefimiz; bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların hız kaybetmeden sürdürülmesini sağlamak ve kurumlar arası iş birliğini daha da güçlendirmektir” şeklinde özetledi.

Aynı zamanda Aktaş, PUAMER bünyesinde oluşturulacak olan bağımlılıkla mücadele alt komisyonlarının ve çalışma gruplarının bağımlılıkla ilgili çalışmaları sürdürmesinin anlamlı olacağını, sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların pandemi sürecinde de devam edeceğini belirtti. Aktaş konuşmasında akademik ve idari çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesinin önemine de vurgu yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulanan PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç da “Bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarımıza, alanda çalışan öğretim üyesi arkadaşlarla birlikte yeni planlamalar ışığında devam ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın, önümüzdeki günlerde de arkası gelecek” diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Terzi ise bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdiği sunumunda, bu mücadelede gelinen aşamaya dair detaylar paylaşarak bundan sonraki süreçte de yapılabileceklere ilişkin önerilerde bulundu.

Bağımlılık alanında çalışan PUAMER psikoloğu Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz da ulusal ve uluslararası bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin sunumunda, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen projelerin önemine dikkat çekti.

PUAMER'deki toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, Samsun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz, PUAMER Müdürü ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Koç, Prof. Dr. Murat Terzi, Doç. Dr. Hatice Kumcağız, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Terzi, Dr. Öğr. Üyesi Nilden Aslan, PUAMER Müdür Yardımcı Öğr. Gör. Aysu Gül Şanlı, Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz ve Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Filiz Koçoğlu katıldı.