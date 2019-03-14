Pulmoner rehabilitasyon tedavisi

Dr. Ahmet Başoğlu, kronik solunum hastalığından dolayı nefes darlığı, çabuk yorulma ve güçsüzlük hisseden, günlük aktivitelerini yapmakta güçlük çeken hastaların göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra ‘pulmoner rehabilitasyon' programlarından yararlanabileceğini söyledi.

Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle açıklama yapan Dr. Ahmet Başoğlu, “Sağlık Bakanlığı Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) kapsamında her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri yapılmakta olup konuyla ilişkin sağlık personellerinin ve toplumumuzun bilgilendirilmeleri, farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu yıl 10-16 Mart 2019 tarihleri arasında Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlenmiş olup bu çerçevesinde tüm yurtta GARD Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği ile birlikte konu ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılması planlanmıştır. Pulmoner rehabilitasyon, kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen tedaviye ek bir yöntemdir. Kronik solunumun yolu hastalıklarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür” diye konuştu.

Pulmoner rehabilitasyon kimlere uygulanır?

Prof. Dr. Ahmet Başoğlu, pulmoner rehabilitasyonun kimlere uygulanabileceği konusunda şunları söyledi: “Süregelen nefes darlığı günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kapasitesinde kısıtlığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon her yaşta ki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede ayaktan ya da evde uygulanabilmektedir. KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım bronşektazi interstisyel akciğer hastalıkları kistik fibrozis göğüs duvarı hastalıkları nöromusküler hastalıklar akciğer nakli öncesi ve sonrası akciğer kanseri obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile uygulanabilmektedir.”

Pulmoner rehabilitasyonun amaçları

Pulmoner rehabilitasyonun amaçlarına değinen Başoğlu, “Hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması, hastalığın ilerlemesini önleme, egzersiz toleransının artırılması, sağlık durumunun iyileştirilmesi, komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, hastalık atak sayısının azaltılması ve atak şiddetinin hafifletilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, hastaneye başvuru sıklığı ve yatış süresinin azaltılması sonucunda sağlıkla ilişkili harcamaların azaltılması ve sağ kalımda artış sağlanması. Sonuç olarak kronik hastalığından dolayı nefes darlığı çabuk yorulma ve güçsüzlük hissediyorsanız, günlük aktivitelerinizi yapmakta güçlük çekiyorsanız değerlendirme için göğüs hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra pulmoner rehabilitasyon programlarından yararlanmalısınız. Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği olarak, GARD Türkiye çerçevesinde, tüm hekimleri kamu yetkililerini ulusal örgütleri ve ulusal ve yerel medyayı birlikte çalışmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.